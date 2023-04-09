أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بورسعيد والأوراق المطلوبة

توفر وزارة الصحة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة بورسعيد، وحددت الأوراق المطلوبة لذلك، للتسهيل على المقبلين على الزواج في استخراج هذه الشهادات.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة بورسعيد

وقال الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية تعمل على التسهيل على المقبلين على الزواج ممن يرغبون في الحصول على الشهادة الصحية، مشيرا إلى أن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة بورسعيد هي:

- مركز طب أسرة بالعرب، ومكانه شارع البلدية وأبوالحسن بحي العرب.

- مركز طب أسرة شرق النوادي بمساكن قبضايا بحي الزهور.

- مركز طب أسرة الحي الإماراتي قسم أول الجنوب.

وتُسجل الشهادة الصحية في سجلات مديرية الصحة، بعد أخذ العينات واستخراج التحاليل المطلوبة، ومسجل بها رقم التسجيل الخاص.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في بورسعيد

وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة بورسعيد، إن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 هي:

- بطاقة الرقم القومي للعريس «سارية».

- صورة الرقم القومي للعروس «سارية».

تكلفة الشهادة الصحية للزواج 2023 في بورسعيد

وتبلغ قيمة تكلفة الشهادة الصحية للزواج، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بيان صحفي، نحو 220 جنيهًا، منها 180 جنيهًا قيمة رسوم التحاليل، فضلًا عن 40 جنيها رسوم طباعة نتيجة التحاليل.