توزيع السلطة قبل الإفطار في مدينة تلا بالمنوفية عادة رمضانية منذ 13 عاما

للعام الثالث عشر على التوالي، يواصل مجموعة شباب تلا تنفيذ مبادرتهم بتوزيع أكياس السلطة خلال شهر رمضان المبارك يوميا، وهي المبادرة التي ينفذونها كصدقة جارية، وهي المبادرة التي شهدت ترحيبا وتشجيعا مستمرا من أهالي مدينة تلا الذين يقبلون على الحصول عليها، الأغنياء قبل غير القادرين.

مبادرة توزيع السلطة في محافظة المنوفية

وقال محمود أبو مكة منسق المبادرة، إن مبادرة توزيع السلطة يتم تنفيذها يوميا خلال شهر رمضان المبارك وتشهد إقبالا كبيرا من جميع المواطنين من جميع الفئات، فالاغنياء والفقراء سواسية في الحصول على السلطة والتي تستعرق 5 ساعات يوميا في عملها، منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى توزيعها قبل الإفطار.

إشادة واسعة بمبادرة توزيع السلطة قبل الإفطار في تلا

وأضاف أبو مكة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة يشارك في تنفيذها عدد من الشباب من أهالي مدينة تلا، ويتم الاهتمام بالنظافة أثناء عمل السلطة، مؤكدا أن الكميات التي يتم تنفيذها تكفي عددا كبيرا من الأسر، مشيرا إلى أن المبادرة ناجحة وتلقى إشادة واسعة من المواطنين.

ووجه الشكر لكل المشاركين في المبادرة من الشباب وأهالي مدينة تلا في محافظة المنوفية.