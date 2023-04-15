10 معلومات عن الفنانة زيزي عادل بعد اعتزالها.. وفاة والدها أثرت على مشوارها

أعلنت الفنانة زيزي عادل، خلال الساعات الماضية، ارتداء الحجاب بعد عام من إعلانها اعتزال الغناء الذي كانت قد اتخذته بعد فترة من التخبط على حد قولها.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عن زيزي عادل.

زيزي عادل شاركت في برنامجي استوديو الفن وستار أكاديمي

- الفنانة زيزي عادل من مواليد السادس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1987.

- تبلغ من العمر 35 عاما.

- بداية المشوار كان خلال تواجدها في دولة الكويت رفقة والديها.

- حصلت خلال تواجدها في معهد الموسيقى العربية على لقب أفضل صوت.

- في عمر 15 عاما حصلت على 3 جوائز من مهرجان البحر المتوسط للغناء.

زيزي عادل قدمت في مشوارها 3 ألبومات غنائية

- بداية الشهرة خلال مشاركتها فى برنامج استوديو الفن وحصلت على المركز 6.

- شاركت عام 2004 في برنامج ستار أكاديمي وتأهلت إلى الأدوار النهائية.

- انضمت لشركة روتانا عام 2007.

- قدمت مع شركة روتانا ألبومين وهما واحدة طيبة ووعد عليا.

- في عام 2015 قدمت ثالث البوماتها الغنائية أنا أنثى.

- ابتعدت عن الغناء لمدة 7 سنوات بسبب وفاة والدها وعادت بأغنية شايلاهالك.