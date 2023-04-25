تجديد حبس لص بطاريات السيارات بمدينة نصر 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب «الضغط على الكابود»، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث استعجال التحريات حول الواقعة.

تورط ميكانيكي في القضية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ضبطت مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، عاطل «له معلومات جنائية»، وبحوزته بطارية سيارة مجهولة المصدر حال تواجده بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب الضغط على الكابود.

واستكمل المتهم اعترافاته بمزاولته نشاطا إجراميا تمثل في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابود، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما جرى بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله «سيئ النية» ميكانيكي، مقيم بدائرة القسم.

تعرف على العقوبة المنتظرة

وقال المحامي يوسف أحمد كامل الخبيرالقانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.