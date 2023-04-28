العثور على جثة شخص مجهول الهوية في سيدي بشر بالإسكندرية

عثر أهالي منطقة سيدي بشر الترام بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على جثة شخص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر خلف أحد فنادق شرق المدينة الساحلية، بين أحد العقارات في نطاق المنطقة.

العثور على جثة مجهولة الهوية

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة منتزه أول بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر يرتدي جلبابا، ولا يوجد معه متعلقات، وعُثر عليه بين العقارين 7 و8 خلف الفندق بدائرة قسم شرطة منتزه أول شرق الإسكندرية.

تحرير محضر بالواقعة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر برقم 4977 لعام 2023 في قسم أول المنتزه، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفك لغز الجريمة.