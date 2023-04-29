مقتل عامل على يد أب وابنه في الجيزة.. «كان مديون لهم»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة شخص ونجله بنهر النيل بالجيزة.

تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز مُبلغ بتغيبه) طافية بنهر النيل بدائرة المركز وتبين تغيب والده (سائق - مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية) عن مسكنه أيضًا، والعثور على جثته فى وقت لاحق.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - له معلومات جنائية، نجله - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف).

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه الثاني لكونه (مدين لهما بمبلغ مالى)، وقررا بقيامهما بتاريخ الواقعة باصطحاب المجني عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف لإجبار المجني عليه الثاني على دفع المبلغ المالي المشار إليه، وقاما بتهديده بطبنجة كانت بحوزة أحدهما، فحدثت مشاجرة بينهم قام خلالها المتهمان بطعن المجني عليه الأول بسلاح أبيض مطواة مما أدى إلى وفاته، والتعدي على المجني عليه الثاني بقطعة حديدية ثم أجهزا عليه بحجر حتى فارق الحياة، وقاما بإلقاء جثتيهما بمياه نهر النيل .. كما أرشدا عن (الطبنجة - والمطواة المستخدمتين فـى الواقعة ).