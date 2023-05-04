إبحار 125 مركب صيد بالبرلس.. وهدوء في حركة الأمواج اليوم

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أن عدد 125 مركب صيد كبيرة، قد أقلعت اليوم الخميس، وذلك ضمن رحلات صيد داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط بسواحل مدينة البرلس، مشيراً إلى أن حركة الأمواج اليوم الخميس هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، حيث تسمح حركة الأمواج الهادئة باقلاع عدد أخر من مراكب الصيد خلال الساعات المقبلة

اقلاع مراكب الجر بسواحل البحر المتوسط بالبرلس

وأوضح شرابي لـ«الوطن» أن من بين تلك المراكب، التي أقعلت اليوم الخميس 33 مركب صيد لمراكب الجر، التي تبحر لمدة 9 أيام ثم تعود لشواطئ وسواحل البرلس مرة أخرى، موضحاً أنه هذا التوقيت تتوافر كميات كبيرة من الأسماك داخل البحر المتوسط بالبحر المتوسط.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الخميس

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الخميس في محافظة كفر الشيخ، التي بلغت نحو 18كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 31%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 35 درجة مئوية، والصغرى، 18 درجة مئوية.