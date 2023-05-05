لو جارك عنده كلب شرس وبيهددك بيه تعمل أي؟.. قانوني يجيب

كثيراً ما يتعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة الكلاب، وانطلاقا من دور «الوطن» في نشر الثقافة القانونية تواصلنا مع محمد سلامة المحامي، لبيان كيفية التصرف حال التعرض لمضايقات من مقتني الكلاب وعقوبة ترويع المواطنين بها.

قال محمد سلامة المحامي، إن من يتعرض لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان، عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مفتي الكتب جنائيا ومدنياً.

رفع دعوى مدنية

وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وإذا ثبت أن الضرر الملحق بالمُبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض عالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود حيوان بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج أن يتقدم أن يحرر محضر إثبات حالة ومن بعده رفع دعوى مدنية بطالب خلالها بالتعويض.

السند القانوني

واستكمل، أن المادة 244 من قانون العقوبات تضمنت أنه من تسبب خطأ في جرج شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تريد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إحلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.