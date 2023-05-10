قنا تتعاون مع مستثمر صيني لإقامة مصنع للملابس الطبية بـ50 مليون دولار

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالمستثمر الصيني زيان بينغ شيونغ، والوفد المرافق له، لبحث إقامة مصنع لإنتاج الملابس الطبية تحت مسمى CIC » COBES INDUSTRIES PTE LTD»، بالمنطقة الحرة العامة في قفط، بحجم استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار.

مميزات استثمارية في محافظة قنا

ورحب محافظ قنا، بالمستثمر والوفد المرافق له، موضحا لهم حجم المميزات الإستثمارية التى تتمتع بها المحافظة، مثل وفرة المواد الخام، والأيدي العاملة المدربة، وشبكة طرق إقليمية سريعة مميزة، وقرب المناطق الصناعية من ميناء سفاجا البحري، ومطار الأقصر الدولي، كما يُجرى تنفيذ القطار الكهربائي السريع الذي يمر بالمحافظة، ما يسهم في سرعة وسهولة الانتقال بين محافظة قنا والعاصمة، فضلا عن توافر بنية تحتية ذات كفاءة عالية بالمنطقة الحرة العامة، والمنطقتين الصناعيتين بقفط ونجع حمادي.

وأضاف «الداودي»، أنه يوجد مجمع لإنهاء خدمات المستثمرين بالمحافظة يعمل بنظام الشباك الواحد، تيسيرا عليهم فى إنهاء إجراءات شركاتهم ومصانعهم، لافتا إلى حرصه على عقد اجتماع شهري مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم، وبحث أي معوقات أو تحديات تعترض استثماراتهم.

استثمارات محلية وأجنبية

وتابع محافظ قنا، بأن المنطقة الحرة العامة بقفط هي واحدة من 9 مناطق على مستوى الجمهورية أنشأتها الحكومة المصرية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة، أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية، فضلا عن أنها تتميز بخصوصية التعامل داخلها، من حيث سهولة إنهاء الإجراءات الجمركية والاستيرادية والتعاملات النقدية، كما أنها تعد أحد آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار محافظ قنا إلى تصدير منتجات المصنع للدول الخارجية بنسبة 50% للولايات المتحدة الأمريكية، و25% للدول الأوروبية، و25% لدولة الصين، وبعض الدول من قارة آسيا، وسيوفر ألف فرصة عمل للشباب خلال المرحلة الأولى.

مستثمر صيني في محافظة قنا

وخلال اللقاء قدم المستثمر الصيني عرضا توضيحيا عن الفرع الرئيسي للمصنع المقام في ميانمار، وتضمن تاريخ التأسيس عام 2005، ومراحل التطور والتوسعات، وكذلك حجم الاستثمارات، وعدد العاملين به والذى يتخطى 5 الآف عامل، وكذلك أنواع المنتجات التى ينتجها المصنع وتشمل (ملابس الأطباء – التمريض – عمال المستشفيات – مفارش الأسرة)، والتى تصل إلى 4 ملايين قطعة شهريا، والخامات المستخدمة في الإنتاج، ومراحل الإنتاج، والاختبارات التي يتم إجرائها للمنتج النهائي للتأكد من جودته، والدول التي يتم التصدير إليها وتتخطى 50 دولة.