صحة المصريين «أولوية الدولة».. 10 سنوات من تطوير المستشفيات لـ«حياة أفضل»

اهتمت مصر في السنوات العشرة الأخيرة بالمواطنين وتطويرهم، فكانت «صحة المواطن» على رأس أولويات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أولت القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، وهو ما تعكسه الطفرة التي شهدها قطاع الصحة.

وبدأ قطار إصلاح القطاع الصحي بتخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، لتوفير حياة صحية أفضل للمصريين، فتمكنت من تطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف المحافظات.

التوسع في إتاحة المستشفيات

وجاءت المستشفيات التي طوّرتها الدولة على النحو التالي:

- مستشفى أبو تيج النموذجي في أسيوط، أُنشئ في ديسمبر 2019 خلال بداية جائحة فيروس كوورنا؛ لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بسعة استيعابية نحو 142 سريرا وبتكلفة 325 مليون جنيه.

- مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في شمال سيناء لخدمة أهالي شمال سيناء من خلال العيادات الداخلية والخارجية وأقسام الطوارئ، وبلغ عدد الأسرة بها 90 سريرا بتكلفة 189.6 مليون جنيه.

- مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء، المخصص لخدمة مواطني مركزي الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولي نوبيع، ويغطي حوادث السير على الطرق وتبلغ التكلفة الإجمالية 181 مليون جنيه.

- مستشفى الغردقة العام بالبحر الأحمر، وجرى تطويره بتكلفة إجمالية 157 مليون جنيه.

- مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء والتي شهدت عملية تطوير شاملة بتكلفة إجمالية وصلت لـ327 مليون جنيه.

ولم تقتصر جهود الدولة خلال الـ10 سنوات على تطوير هذه المستشفيات فقط، بل امتدت إلى مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية وصلت نحو 209.3 ملايين جنيه، ومستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 171 مليون جنيه.

امتداد التطوير إلى المحافظات الحدودية

لم تكتف الدولة بتطوير وإنشاء المستشفيات في المحافظات المركزية، بل امتدت عمليات التطوير والتحديث لتشمل المحافظات الحدودية التي كانت تعاني لسنوات طويلة من التهميش، وضخّت أموالًا طائلة على القطاع الصحي، ونجحت في تطوير المستشفيات في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنّ اجتماعات رئيس الجمهورية دائمًا تأتي في إطار تأكيدي على أهمية تقديم الخدمة الطبية للمواطن على أكمل وجه، والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، مشيرا إلى أنّ القطاع الصحي في مصر يشهد تطورًا كبيرًا من جميع النواحي سواء مبادرات صحية أو تطوير مستشفيات أو إنشاء مستشفيات جديدة أو توفير أدوية وإنتاج لقاحات.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنّ هناك خطة معدة لتطوير وحدات طب الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنّ تطوير المستشفيات يؤكد دعم الرعاية الصحية الأولية ورفع المعاناة عن المرضى وتقليل الضغوط على المستشفيات والمراكز الطبية.

وأضاف تاج الدين، الرئيس حريص على تقديم رعاية طبية شاملة للمواطن، لذا فإن حجم الإنفاق الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ زاد إلى 33%.