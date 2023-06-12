إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الصحراوي في الكيلو 107 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة شخصين، وحرر المحضر اللازم، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة محمد عبد الغني السروي، 40 سنة، مقيم أبو حمص، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسيوني عبد القوي أبو شبل، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونُقل المصابان إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.