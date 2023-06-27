«مراكز الصيانة الوهمية».. استغلال المستهلك وتشويه سمعة الشركات الكبرى

في عام 1984 قدم النجم الكبير عادل أمام سلعة «الفنكوش» الوهمية في واحد من أنجح أفلامه «وحدة بوحدة»، ليستمر بيع الوهم للضحايا بمسميات وخدمات مختلفة تنوعت بين العلاج وأدوية التخسيس ومشروعات الإسكان والمصايف ومكافحة الحشرات والقوارض، ولكن يبقى أخطرها مراكز الصيانة الوهمية، التي تنتحل هوية كبرى الشركات العالمية والمحلية مستغلة الإعلان والترويج لها في قنوات فضائية غير مرخص لها، لإقناع ضحاياها بخدمات لا وجود لها، مستغلة بذلك أسماء كبرى الشركات العالمية، وهو ما كان محل نقاش شعبة الأجهزة المنزلية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد لصناعات في آخر اجتماعاتها.

تحركات من حماية المستهلك للتصدي لمركز الصيانة الوهمية

وشهدت السنوات الماضية تحركات عاجلة من قبل الجهات المعنية، بعد التقدم ببلاغات كثيرة من قبل ضحايا مراكز الصيانة الوهمية، أبرزها جهاز حماية المستهلك، والذي ناشد المواطنين ضرورة التأكد من مراكز الصيانة المعتمدة والتأكد من تبعيتها للوكيل عن طريق التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر طريق الخط الساخن 19588، وذلك قبل التعامل معها حفاظا علي أمنهم وسلامتهم حيث أن مثل هذه المراكز الوهمية تستخدم قطع غيار غير أصلية وتستعين بعمالة غير مدربة ولا تتوافر لديها عناصر الأمان والجودة، محذرا من خطورتها الشديدة علي الصناعة الوطنية وتسببها في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري.

طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك

وهناك أكثر من طريقة للتواصل مع جهاز حماية المستهلك تتلخص في الاتصال بالخط الساخن 19588، خط الوتساب 01577779999، إرسال رسالة من خلال رقم الفاكس 0233055753، التواصل من خلال أي مركز رسمي للجهاز، والمنتشر في جميع محافظات الجمهورية.

شعبة الأجهزة المنزلية تجتمع لبحث الازمة

«مواجهة التحديات التي تواجه المصنعين من حالات اللبس والغش التي تستغلها مراكز الصيانة الوهمية منتحلة أسماء شركات كبرى، وتقدم خدمة سيئة تعود بالسلب على سمعة الشركات والمصانع الكبيرة في هذا المجال».. عنوان رئيسي لاجتماع شعبة الأجهزة المنزلية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات مؤخرا، برئاسة المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة وبحضور المهندس حسن مبروك وممثلي شركة الأجهزة المنزلية من أعضاء الشعبة.

خدمة سيئة تعود بالسلب على سمعة الشركات والمصانع الكبيرة

واتفق المشاركون في هذا الاجتماع أن أهم مشكلة تواجه المصنعين من مراكز الصيانة الوهمية هي استخدام أسمائهم، والنصب على العملاء، ويتقدم العملاء بالشكاوى إلى حماية المستهلك وتعود الشكاوى على الشركة الأصيلة وليست المراكز الوهمية، وفقا لما قاله رئيس الشعبة.

فواتير مقلدة واستخدام أسماء الشركات الكبرى بدون وجه حق

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة، أن المراكز الوهمية متهمة بعمليات نصب كبيرة تصل إلى التزوير بفواتير مقلدة واستخدام أسماء الشركات الكبرى دون وجه حق، وكل ما تقوم الأجهزة غلق مركز صيانة وهمي ثم يعاد فتح مركز آخر في مكان جديد وبرقم تليفون جديد أيضا، مطالبا بضرورة مكافحة تلك الظاهرة، خاصة أن الإعلانات التي تقوم بها المراكز الوهمية تبث على قنوات من خارج مصر، ولا سلطة للهيئة الوطنية للإعلام عليها.

تكاتف الأجهزة الرقابية للقضاء على الظاهرة

وأكد أنه تم الاتفاق على تخصيص رقم موحد للصيانة لكل شركات الأجهزة المنزلية، وعمل قائمة بيضاء لمراكز الخدمة المعتمدة، وإجراء حملات دعائية مضادة لها، وتوجيه الدعوة إلى رئيس هيئة الرقابة الصناعية ورئيس جهاز حماية المستهلك لحضور اجتماع مشترك مع غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الأجهزة المنزلية؛ لبحث سبل التعاون في القضاء على أزمة مراكز الخدمة الوهمية.