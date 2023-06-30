مصرع سمكري سيارات على يد اثنين بسبب خلافات بينهم في الدقهلية

لقي سمكري سيارات بناحية منطقة حي الفداء بدائرة قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية اليوم مصرعه أمام والدته على يد شخصين وذلك بسبب خلافات بينهم تطورت إلى قيامهما بالتخلص منه وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ مستشفى المنزلة المركزي بوصول شخص جثة هامدة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي بوصول شخص، جثة هامدة، نتيجة طعنة نافذة من سلاح أبيض.

مصرع سمكري سيارات بجرح نافذ بالبطن

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي «السيد محمود عبد الحليم القللي»، 41 عامًا، سمكري سيارات، مقيم حي الفداء قسم شرطة المنزلة، ووصل إلي مستشفى المنزلة المركزي جثة هامدة على إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن أودي بحياته في الحال، خلال مشاجرة مع اثنين آخرين بسبب خلافات قديمة فيما بينهم.

فريق بحث لضبط المتهمين

وكلف مدير المباحث الجنائية، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط المتهمين الهاربين تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام وذلك بعدما فروا هاربين عقب ارتكابهما للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفي الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتحديد الإصابات التي أدت الي وفاته، وسرعة ضبط واحضار المتهمين المتورطين في الواقعة.