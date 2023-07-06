أحمد طرابيلي ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة مع تيام علي

يستعد الفنان أحمد طرابيلي لطرح أغنيته الجديدة «لو كان في خير» التي انتهى من تسجيلها منذ أيام، من كلمات وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد، وتعاون فيها مع شركة VEVO العالمية.

الأغنية من كلمات وألحان تيام علي

أغينية «ع الفاضي» لأحمد طرابيلي

أحمد طرابيلي كان قد ذاع صيته بأغنيته «ع الفاضي» بعد أن تخطت حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب في الأسبوع الأول من طرحها وحققت الأغنية أكثر من 10 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك، والأغنية من كلمات محمد يحيي عراقي وألحان وتوزيع شادي.

‎وكان طرابيلي انتهى من تسجيل أكثر من أغنية من ألبومه الأول والذي يتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم سلمى رشيد، تيام علي، شريف إسماعيل وحسن أبو الحسن.