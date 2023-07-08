شاطئ روميل الأكثر شعبية بمطروح.. «تقدر توصله بمركب شراعي في 10 دقايق»

يعد شاطئ روميل بمطروح من أكبر الشواطئ الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة بين المصطافين وأبناء المدينة، للاستمتاع بالمصيف هربا من حرارة الجو القاسية والتي يتركها المئات من المواطنين من المحافظات والمدن في الصعيد وجنوب وشرق ووسط الدلتا، ويتوجهون إلى شواطئ المدينة الساحلية لقضاء أجمل الأوقات على البحر.

طرق الوصول إلى شاطئ روميل

للوصول إلى شاطئ روميل في مدينة مرسى مطروح عده طرق ومواصلات، أشهرها المراكب الشراعية والتي تنقل الزائرين من ميناء مرسى مطروح الشرقي إلى الشاطئ المواجه للميناء، في نزهة يستمتع بها الجميع، وتستغرق 10 دقائق، بحسب حديث أشرف فؤاد، مدير شركة سياحة بمطروح، لـ«الوطن».

رسوم دخول شاطئ روميل في مرسى مطروح

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح رسوم دخول شاطئ روميل بـ5 جنيهات قيمة التذكرة للفرد، تُدفع على البوابة بمدخل الشاطئ بإيصال رسمي.

سبب تسمية شاطئ روميل

واشتهر هذا الشاطئ بوجود كهف روميل في الجبل المواجه له، طبقا لمحمد خليفة، مرشد سياحي بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، والذي كان يتخذه المارشال الألماني خلال إدارته للقوات الألمانية مع دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، مقرا له، ومنذ هذا التوقيت وانتهاء الحرب عام 1945 أطلق على الشاطئ اسم القائد الألماني.

خدمات على شاطئ روميل

وتتعدد الخدمات على شاطئ روميل، حسب عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، بينها وجود فرق إنقاذ مدربة على الغطس وإنقاذ أي حالات تتعرض للغرق، وأبراج للمراقبة لجميع الرواد، ومتابعة من إدارة الشواطئ بمجلس المدينة للشاطئ، بجانب وجود حمامات وكافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى وسائل الترفيه مثل ألعاب البحر والمراكب الشراعية ومراكب النزهة، ومرور اليخوت بجوار الشاطئ مما يجذب إليه الزائرين لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للجبال التي تحيط بالشاطئ والميناء الشرقي المواجه له، كما يجذب الشاطئ رحلات اليوم الواحد، والتي تأتي من الإسكندرية وطنطا والبحيرة وعدة مدن، منذ لحظات شروق الشمس وحتى الغروب.