رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. الأهلي يصدم نجم فيوتشر.. والأحمر يفاجئ مدافع سموحة

كتب:

محمد عزالدين
03:13 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
النادي الأهلي

النادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي قد يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب وسط فريق فيوتشر، محمد رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي يبدو وأنه أخذ خطوة إلى الخلف بخصوص صفقة محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، خاصة في ظل تأخر النادي الأحمر في ضم اللاعب، واقتراب انتقال إمام عاشور إلى الفريق الأحمر خلال ساعات».

وأضاف: «السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بضم محمد رضا بوبو، لكن إدارة الأهلي وضعت سقف مالي محدد للتعاقد مع محمد رضا بوبو، وفي حالة رفض العرض المالي المقدم من الأهلي من جانب نادي فيوتشر لضم بوبو، فالأهلي سيرفض وبشكل قاطع ضم اللاعب».

مغربي يقترب من العودة للأهلي

وتابع: «محمد مغربي مدافع النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة هذا الموسم، هو الأقرب للعودة من جديد إلى النادي الأحمر هذا الصيف، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق السكندري».

للمزيد اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مصدر في الزمالك يرد على حسم الأهلي صفقة إمام عاشور

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة.. منها البلاتينية ذات العائد المتغير

ميتلاند: لم نتلق عرضا رسميا من الأهلي لضم إمام عاشور

مايفوتكش.. غياب ثنائي الأهلي عن القمة وصفقتان جديدتان في الزمالك

عاجل.. غياب 4 نجوم عن قائمة الأهلي في القمة أمام الزمالك

الاتحاد العام للجمعيات يؤيد مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي

عاجل.. حسم مصير مشاركة ثنائي الأهلي أمام الزمالك في القمة
بقلم محمد عزالدين