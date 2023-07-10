عاجل.. الأهلي يصدم نجم فيوتشر.. والأحمر يفاجئ مدافع سموحة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي قد يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب وسط فريق فيوتشر، محمد رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «شوبير» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي يبدو وأنه أخذ خطوة إلى الخلف بخصوص صفقة محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، خاصة في ظل تأخر النادي الأحمر في ضم اللاعب، واقتراب انتقال إمام عاشور إلى الفريق الأحمر خلال ساعات».

وأضاف: «السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بضم محمد رضا بوبو، لكن إدارة الأهلي وضعت سقف مالي محدد للتعاقد مع محمد رضا بوبو، وفي حالة رفض العرض المالي المقدم من الأهلي من جانب نادي فيوتشر لضم بوبو، فالأهلي سيرفض وبشكل قاطع ضم اللاعب».

مغربي يقترب من العودة للأهلي

وتابع: «محمد مغربي مدافع النادي الأهلي المعار لصفوف سموحة هذا الموسم، هو الأقرب للعودة من جديد إلى النادي الأحمر هذا الصيف، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق السكندري».

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