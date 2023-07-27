الشريف: تنفيذ مشروعات قومية عملاقة ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن القيادة السياسية وضعت المحافظة على رأس أولويات الإنجازات لاستعادة رونقها وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل، بالإضافة إلى صياغة مُخطط استراتيجي كامل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى عام 2032.

وأضاف «الشريف» في كلمته خلال احتفالية العيد القومي لمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الخميس، أن الإسكندرية هي بوابة مصر السياحية والثقافية، ومركز المال والأعمال والتجارة، فلدينا أقدم موانئ العالم وأهم المواني المصرية ميناء الإسكندرية، وفي احتفال اليوم بالعيد القومي للإسكندرية نؤكد أننا نسعى بكل جهد إلى استرجاع الرونق التاريخي والثقافي لعروس البحر الأبيض المتوسط وتطوير كافة الأماكن التاريخية والتراثية.

احتفالية عيد الإسكندرية القومي

وأشار «الشريف» إلى أن الإسكندرية تحتفل في يوم 26 يوليو من كل عام بالعيد القومي الذي يمثل بداية ميلاد الجمهورية الأولى ونهاية حقبة من تاريخ مصر، هذه الذكرى تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا، نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها.

وأكد أن ما تشهده مصر في الفترة الحالية هو ميلاد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسواعد شبابها، لتستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.