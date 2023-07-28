توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعتي طنطا وأبوجا النيجيرية

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعتي طنطا و«أبوجا» بدولة نيجيريا الفدرالية، لدعم‏ أواصر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعتين وإيفاد طلاب جامعة «أبوجا» للدراسة بجامعة طنطا بمختلف التخصصات، وتدريب الكوادر العلمية و تبادل الخبرات بين الطرفين.

توقيع الاتفاقية

وقع الاتفاقية الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بحضور وفد رفيع المستوى من دولة نيجيربا و ممثلين عن جامعة أبوجا بدولة نيجيريا الفدرالية، ضم المستشار أديسوبى ساموتو وزير مفوض لسفارة دولة نيجيريا، والدكتور عائشة سانى مايكودي نائب رئيس جامعة أبوجا للشؤون الإدارية، والدكتور فيليب بوسو أفا نائب رئيس جامعة أبوجا للشؤون الأكاديمية، والدكتور سليمان علابي يوسف أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة جيبوتي.

تعظيم العلاقات الاستراتيجية

صرح الدكتور محمد حسين أن توقيع الاتفاقية جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، مؤكدا حرص رئيس الجامعة التام على تعظيم العلاقات الاستراتيجية بين جامعة طنطا ومثيلاتها بالدول الأفريقية ومخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الوفد النيجيري أجرى جولة بكليات ومراكز ومستشفيات جامعة طنطا، شملت مبنى إدارة الجامعة، ومركز العلاقات الدولية وشئون الوافدين، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، ومستشفى الجراحات الجديد، ووحدة الروبوت والنمذجة الذكية بكلية الهندسة، ومركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب.