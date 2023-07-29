في يوم ميلادها.. رحلة ماري باي باي من «سجانة» إلى أشهر كومبارس بالسينما

منذ 106 أعوام في مثل هذا اليوم، ولدت الفنانة الكوميدية ماري باي باي، التي عرفت بأشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية، إذ خاضت رحلة طويلة خلال مسيرتها الفنية، واتسمت بموهبة فنية مميزة ومختلفة، جعلت اسمها لامعا في تاريخ السينما.

ميلاد ماري باي باي

استطاعت الفنانة ماري باي باي، أن ترسم البسمة على الوجوه بتلقائية، رغم صغر مساحات أدوارها، إذ لعبت في غالبيتها دور المرأة التي لا تتمتع بأي نسبة جمال، وشاركت التمثيل مع عدد كبير من الفنانين الكبار، منهم عادل إمام في فيلم البحث عن فضيحة.

ماري باي باي، اسمها الحقيقي، بهيجة محمد علي، قبل اتجاهها لعالم الفن، كانت تعمل في سجن النساء «سجانة»، ولصق بها اسم «ماري» عند عملها في كازينو بديعة مصابني، وكانت تختفي أوقات العمل، عندما يبحثون عنها، يأتيهم الرد بأن «ماري باي باي»، وأصبح هذا الاسم ملازما لها.

الأعمال الفنية التي قدمتها ماري باي باي

قدمت ماري باي باي، عددًا من الأفلام قاربت على 50 عملا فنيا حتى رحيلها عام 1997، منها «زوجة من باريس»، «مطاردة غرامية»، «أهلا يا كابتن»، «إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين»، «النمر»، «الآنسة ماما».

وتحدث الفنان الراحل سمير غانم في أحد اللقاءات التليفزيونية عن الفنانة ماري باي باي قائلا: «كف الإيد من هنا لـ هنا في إشارة لضخامة حجمها».