المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف توزيع درجات كل مادة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023، عطفا على توزيع درجات المواد للشعبتين الأدبي والعلمي «رياضة - علوم»، موضحة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام الدراسي 2022 - 2023، بلغ 783 ألف طالب، بواقع 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في شعبة علمي علوم، ونحو98.6 ألف شعبة علمي رياضة.

المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023، مقرر له 410 درجات، موزعة على مواد كافة شُعب الثانوية العامة.

المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توزيع درجات المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023، جاء على النحو التالي:

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023، 410 درجات.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الفيزياء 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الأحياء 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئة 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة التاريخ 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الجغرافيا 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الإستاتيكا 30 درجة.

- المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الديناميكا 30 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت بوابة «الوطن»، أن وفرت الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023، من خلال الرابط التالي https://natega.elwatannews.com/ .