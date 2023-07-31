محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» داخل 4 قرى بمركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل قرى «دمنهور الوحش، سندبسط، ميت الحارون، وتفهنا العزب»، وذلك بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

سوق وموقف نموذجيين

وبدأ محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق والموقف النموذجين بقرية دمنهور الوحش، وكذلك أعمال إنشاء 4 عمارات للإسكان الاجتماعي بقرية ميت الحارون، إلى جانب تفقد إنشاء السوق والموقف النموذجين ونقطة الحماية المدنية بقرية تفهنا العزب.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد السوق والموقف النموذجين بقرية الغريب، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، ومركز تنمية طب الأسرة، والسوق النموذجي، المواقف النموذجي، ووحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب والحماية المدنية.

«حياة كريمة» تنفذ 876 مشروعا بالغربية

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، هو مشروع القرن، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، وجرى تنفيذ 876 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.