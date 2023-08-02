قنصلية مصر في شيكاغو تحتفل بالعيد الوطني و23 يوليو بالمتحف الفرعوني

احتفلت القنصلية العامة المصرية بشيكاغو، يوم السبت الماضي، باليوم الوطني لمصر وذكرى 23 يوليو، وسط أجواء وطنية بامتياز، وذلك بدعوة من السفير الدكتور سامح أبو العينين، القنصل العام لمصر بشيكاغو وولايات وسط غرب أمريكا.

أُقيم الحفل لأول مرة في المتحف الفرعوني المصري التابع لجامعة شيكاغو العريقة، وبدأ برنامج الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس معهد الدراسات الشرقية والمتحف الفرعوني بشيكاغو، الدكتور تيو فاندن هوت ومحاضرة قصيرة من الدكتورة إميلي تييتر عالمة المصريات المعروفة.

وأعرب عن حبهما الكبير لمصر وشعبها وحضارتها، وشكرهما العميق للسفير أبو العينين، على جهوده العظيمة في دعم العديد من الأنشطة الثقافية للمعهد، وحرصه على ابراز الجوانب الحضارية العظيمة التي تليق بمصر وتاريخها الكبير.

تضمن الحفل -لأول مرة- رسائل وخطابات رسمية من حاكم ولاية الينوي جي. بي. بريتزكر وحاكم ولاية انديانا إريك هولكومب، وسكرتير عام ولاية الينوي أليكسي جونيولياس، ومراقبة ولاية الينوي سوزانا ميندوزا، ورسالة من مقاطعة كوك، وكلمة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور احمد دلال ورئيس غرفة السياحة بمصر السيد علي المانسترلي، ورئيس اتحاد المصريين بأمريكا رجل الأعمال رأفت صليب، وعدد كبير من ممثلي الجالية المصرية بولايات: الينوي، تينسي، ويسكانسون، نيويورك، كنتاكي، مينسوتا، إنديانا، فلوريدا، ميتشجان، كاليفورنيا، والعاصمة واشنطن، بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامي والقبطي، ورؤساء الجاليات العربية بشيكاغو.

وأعرب الجميع عن سعادتهم بهذا الحفل المشرف واللائق بمصر ومكانتها وحضارتها، وعن شكرهم وامتنانهم للسفير سامح أبو العينين على جهوده في بناء جسور التواصل والصداقة بين أبناء الجاليات المصرية في العديد من الولايات وبين الجاليات العربية والقيادات المحلية الأمريكية، والذي كان من دلالاته هذا الحدث التاريخي بهذا الحضور والتمثيل الأمر الذي يؤكّد عودة مصر للصدارة التي تستحقها من جديد.