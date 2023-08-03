أستاذ علاقات دولية: القمة المصرية اليونانية تعزز أطر التعاون بين البلدين

كشف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية، مضيفا أن القمة التي تجمع مصر واليونان تعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أطر التعاون في ملفات السياسة الخارجية.

الحرص على التعاون في ملفات السياسة الخارجية

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن قمة مصر واليونان تعكس الحرص على التعاون في ملفات السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي من المصالح المشتركة بين مصر وقبرص واليونان هو التحديات المتشابهة التي تتعلق بسياسات بعض القوى المجاورة للأطماع في حقول الغاز بالبحر المتوسط.

التعاون المصري مع قبرص واليونان

وأكد أن دول مثل اليونان وقبرص تحتاج إلى تعزيز التعاون المصري مع قبرص واليونان لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار مصر بوابة عبور وحائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان وتركيا.