عمرو هاشم ربيع: القوائم النسبية تشكل أنسب معيار لتحقيق العدالة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدستور تحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويرى الكثيرون أن القوائم النسبية تشكل أنسب معيار لتحقيق العدالة.

نظام القائمة النسبية

وحول اتهام القوائم النسبية أنها لن تحقق النسب الدستورية المنصوص عليها لتمثيل الفئات المختلفة، قال ربيع خلال تصريحات لـ"الوطن": إن القوائم النسبية تستطيع بسهولة ويسر أن تحقق الكوتات التي جاء بها الدستور، إذا ما أحسن ترتيب القوى المشاركة في الانتخابات للمترشحين بها عبر متوالية هندسية محبوكة، إذ ينتخب الناس أسماء قوائم ولا علاقة لهم بأسماء مترشحين، وتأتي هنا مهمة نقل تحديد أسماء الفائزين وتطبيق كل الكوتات على القائمين بأعمال الفرز وإعلان النتائج، وهم الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أوكل لها دستور 2012 المعدل تلك المهمة.

قيمة صوت المواطن

وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن النظام الانتخابي كلما كان معبرا حقيقيا عن إرادة الناخبين لتلك الإرادة فسيفضي بالتأكيد لدعم مشاركة الناخبين في التصويت، حيث يشعر المواطن أن صوته له قيمة، إما إذا ما أدرك أن صوته سينتقل دون رغبته إلى القائمة التي لم ينتخبها فهذا أسرع سبيل لعزوف الناخب عن المشاركة.