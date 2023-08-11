تفاصيل مبادرة الهيئة القبطية من أجل مسكن صحي آمن بالمنيا.. للأولى بالرعاية

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في محافظة المنيا، عن تطوير وإعادة تأهيل 2325 منزلا للأسر الأولى بالرعاية والشباب المقبل على الزواج، بقرية العمودين مركز سمالوط، ضمن مشروع نحو مسكن صحي بيئى آمن، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

تحسين مساكن الأسر الأولى بالرعاية

وقال رومان جبرة مسؤول الإسكان بالهيئة القبطية الإنجيلية في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن» إنه تم تحسين مساكن للأسر الأولى بالرعاية لـ2325 منزلا بقرية العمودين في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، من خلال تقديم تمويل للأسر بشكل ميسر وسهل خلال فتره بسيطة، يتم بعدها تحسين المنازل من خلال التدخل فى أعمال السباكة والمحارة والبلاط والدهانات والأسقف المسلحة والخشبية، بعد تقديم كافة الأوراق والتراخيص السليمة للمنازل.

ويستهدف المشروع تمتع الأسر الأولي بالرعاية بحقهم في سكن بيئي وصحي ملائم لحياة كريمة للمواطنين ويستهدف الأسر متوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة التي تحتاج منازلهم إلي تهيئة وتطوير الخدمات والمرافق الخاصة بها والشباب المقبل على الزواج.

تشطيبات سباكة وكهرباء وصرف صحي

ومعايير اختيار المستهدفين بالمشروع تشمل: أن يكون المستفيد مقيم بالمجتمع نطاق عمل المشروع، وأن يكون قادر علي السداد شهريا وملتزم بالمواعيد المحددة، وأن يكون لديه الاستعداد الكامل للزيارات الميدانية، سواء من اللجنة أو الجهة المنفذة، والقبول بشروط المشروع في النواحي المالية، وأن يكون لديه فيزا ميزا أو حساب بنكي، وأن لايتعدي سن المستفيد 63 عاما، ولايقل عن 21 عاما، وأن يكون ذو سمعة طيبة ولايوجد عليه أحكام قضائية، ولديه الاستعداد للتوقيع علي كافة المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل، وعدم بيع المنزل بعد تجديده أثناء فترة التمويل ومدتها عامين، ويشمل التمويل أعمال هدم وبناء الحوائط والسقف حال وجود تصريح بالسقف والبناء، وتمويل تشطيبات سباكة، كهرباء، صرف صحي، مياه شرب، محاره، تركيب أبواب وشبابيك، دهانات، وبلاط أرضيات.