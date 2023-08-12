المعهد الشرطي الصحي 2023.. مواعيد التقديم والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان سابق، تفاصيل سحب كراسات المعهد الشرطي الصحي 2023 للذكور والإناث للعام الدراسي القادم، حيث سمحت لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، بسحب الكراسات، تمهيدا لقبول دفعة جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي، حيث يستمر سحب الكراسات حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

المعهد الفني الصحي الشرطي 2023

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أنّ كراسات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي 2023 بدأت الإثنين الماضي 7 أغسطس وتستمر حتى الخميس 7 سبتمبر المُقبل، حيث يتم سحبها من مستشفيات الشرطة في مدينة نصر والإسكندرية وأسيوط وطنطا، بينما يبدأ تسليمها عقب استيفائها اعتبارًا من الأربعاء 9 أغسطس وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل في مقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

ما هو المعهد الفني الصحي الشرطي؟

والمعهد الفني الصحي الشرطي يشبه معاهد التمريض والمعاهد الفنية الصحية بوزارة التعليم العالي، ولكن يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين المنظمة.

شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي

وحددت وزارة الداخلية شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي 2023 كالتالي:

- أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2023.

- ألا يقل طول الذكور عن 165 سم، والإناث 160 سم، ولا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله، مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة «علمي علوم»، أو الثانوية الأزهرية «علمي» بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

- أن يكون الذكور قد أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية، أو تم إعفائهم منها نهائيًا.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد العسكرية أو الشرطية أو الخدمية الحكومية، أو القطاع العام بقرار أو بحكم نهائي.

- اجتياز اختبارات اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متزوجًا أو سبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال مدة الدراسة.

- الإقرار بقبول العمل في أي جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.

مميزات المعهد الفني الصحي الشرطي

يتميز المعهد الفني الصحي الشرطي بعدة مميزات أبرزها:

- تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب أي أنّه لا يوجد مصاريف المعهد الفني الصحي الشرطي.

- تتحمل الدولة للملابس طوال فترة الدراسة.

- صرف مكافأة مالية شهرية طوال الدراسة.

- منح المتفوقين حوافز مادية ومعنوية.

- يمنح صندوق التكافل مزايا مالية لأفراد هيئة الشرطة بعد التخرج من المعهد.

- الاستفادة من لجنة الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية من خلال الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية في إطار اللوائح المنظمة لذلك.