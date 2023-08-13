أستاذ إعلام: الاتجاه الحديث تقليل التخصص في المجال (فيديو)

قالت الدكتورة نشوى عقل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام تشبه كليات كثيرة تعتمد على الناحية الإبداعية، بالإضافة إلى مهارات التواصل مع الآخرين، وطرح الأفكار والمناقشة والتوصل إلى حلول بزوايا مختلفة وحب الكتابة.

يجب أن يتوافر في الطلاب سياسية النفس الطويل في تنمية المهارات

وأضافت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «يجب أن يتوافر في الطلاب سياسية النفس الطويل في تنمية المهارات والإصرار على الإبداع خارج مناهج الكلية، وبخاصة أن الإعلام الجديد يعتمد على تعدد المهارات، ويتعرف على أكثر من مهارة، لضمان الإنتاج باستمرار».

طالب كلية الإعلام يجب أن يكون ملما بمهارات كثيرة

وأشارت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الاعتماد المستقبلي سيكون على المنصات الرقمية لأنها الأكثر تسويقا ورقميا واستراتيجيا، مشددةً على أن طالب كلية الإعلام يجب أن يكون ملما بمهارات كثيرة.

الاتجاه الحديث سيكون تقليل التخصص

وأوضحت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن «الاتجاه الحديث سيكون تقليل التخصص، وكلما اعتمدنا في مهارات إنتاج المحتوى على أشخاص عددهم أقل يكون ذلك أفضل اقتصاديا وتسويقيا بالنسبة للمؤسسات الكبرى، لأننا في حاجة إلى الإنتاج باستمرار وبسرعة».