مصروفات كلية حاسبات ومعلومات المنصورة 2023.. اعرف البرامج الدراسية

تزامناً مع إعلام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنشر «الوطن» مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة 2023، وهي تعد جيل الجامعات الذكية وتتبنى برامج متنوعة تراعي أسواق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا وعالميا، وتهدف إلى المنافسة في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة وتخريج طلاب علماء وخلق جيل قادر على الريادة.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، مصاريف الكليات والبرامج المتاحة لديها خلال العام الجامعي 2023-2024 وعددها 11 كلية وبرنامج ومصاريفهم ومن ضمنها كلية الحاسبات والمعلومات بـ69 ألف جنيه.

كلية علوم وهندسة الحاسب

ويتضمن مجال هندسة الحاسبات على برنامجين + برنامج من 4 مسارات، برنامج هندسة الحاسب

1- المسار: النظم المدمجة

2- المسار: الحوسبة السحابية

3- المسار: الحوسبة عالية الأداء

4- المسار: الأمن السيبراني

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

مجال علوم الحاسبات وبها 3 برامج + برنامج من 3 مسارات

برنامج علوم الحاسب

1- المسار: تحليل البيانات الضخمة

2- المسار: الرؤية بالحاسب

3- المسار: هندسة البرمجيات

برنامج علوم الذكاء الاصطناعي

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن أمس الاثنين في مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية والمعاهد العليا، كما أعلن أيضًا بدء تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، إلى السبت 19 من الشهر الجاري، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.