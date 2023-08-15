ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 12 طن دقيق وسميد قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في نطاق مركز أبو حماد.

ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

وأوضحت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مديرعام الرقابة بالشرقية، برفقة محمود جبر، كبير مفتشي المديرية، بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية، وإدارة تموين أبوحماد برئاسة محمد يحيى، وبناء على المعلومات الواردة والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المهرب من المخابز البلدية بناحية الملاك أبوحماد، لإعادة نخله وبيعه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع داخل إحدى المزارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المهرب استخراج 87,5% تقدر بـ80 شيكارة حوالي 4 أطنان، و8 أطنان سن أبيض سميد، أحد مستخرجات الدقيق، ويبلغ سعر الطن السميد 23 ألف جنيه، بخلاف كمية كبيرة من الشكائر خضراء اللون فارغة، وشكائر بيضاء اللون لإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها إلى مطحن الأمل في أبو حماد، للتحفظ عليها على ذمة المحضر المحرر رقم 13116 لسنة 2023 جنح أبو حماد.