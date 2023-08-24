تذكرة موحدة لدخول 3 متاحف في القاهرة.. بـ50 جنيها فقط

أعلن المتحف المصري بالتحرير طرح تذكرة موحدة لدخول 3 متاحف بالقاهرة، وذلك بمناسبة إقامة المعرض المؤقت «النيل والحياة» في الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى يوم 3 أكتوبر 2023.

التذكرة بـ 25 جنيها للطالب المصرى والعربى

وأوضح المتحف خلال بيان صحفى اليوم أن قيمة التذكرة المجمعة للزائر المصري والعربي ستكون 50 جنيها، وللطالب المصري والعربي 25 جنيها، وللزائر الأجنبي 500 جنيها، وللطالب الأجنبي 250 جنيها، وتكون صالحة للاستخدام خلال 48 ساعة من تاريخ الاصدار، موضحا أن التذاكر متوافرة في منافذ بيع التذاكر في الثلاث متاحف، وهي: «المصري بالتحرير – القبطي – الفن الإسلامي».

إقبال كبير من الزوار على المتحف المصري خلال أغسطس

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بالمتحف المصرى بالتحرير، أن نسب إقبال الزوار على زيارة المتحف المصرى خلال شهر أغسطس الجارى كانت جيدة، لافتا إلى أن أعداد الزوار الأجانب للمتحف أعلى من العرب والمصريين، كاشفا عن أن أيام الإجازات الإسبوعية تشهد تواجد أعداد ليست بالقليلة من المصريين.