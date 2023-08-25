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عمرو ماضي: الطالب المصري لديه إبداع وتحمل.. والكوري «شغال ترس في ساعة»

كتب:

محمد عزالدين
10:19 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
الدكتور عمرو ماضي

الدكتور عمرو ماضي

قال الدكتور عمرو ماضي، الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام الكورية، إنه يقوم بالتدريس للطالب الكوري والمصري والأجنبي، لافتا إلى أن الطالب المصري لديه إبداع عالٍ وقدرة على التحمل، والكوري والكوري «شغال ترس في ساعة» ولديه انضباط بالمواعيد.

المصري لديه طموحات

وأضاف عمرو ماضي، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» المذاع على قناة DMC من كوريا الجنوبية، أن المصري لديه طموح أكثر من الكوري، والمعرفة وحب العلم عند المصريين أكثر، والكوريون منظمون أكثر.

ابتكار مواد تعالج المياه الملوثة

يذكر أن الدكتور عمرو ماضي، الأستاذ بمركز أبحاث أولوية الطاقة النظيفة بجامعة يونجنام الكورية، مصنف بين الكوريين رقم 2 في تخصص ابتكار مواد تعالج المياه الملوثة، وحصل على 5 براءات اختراع من 3 قارات حول العالم.

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