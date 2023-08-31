إعلان صفقة صلاح السبت.. الأعلى أجرا وطائرة خاصة وأسهم باتحاد جدة

كواليس كثيرة وتطورات جديدة حول مستقبل الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وموقفه من الانضمام إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات.

ومن أبرز مستجدات رحيل محمد صلاح عن ليفربول، موعد الإعلان عن صفقة انتقاله مع اتحاد جدة مع منحه طائرة خاصة وجعله الأعلى أجرًا في كرة القدم العالمية والحصول على أسهم في نادي اتحاد جدة.

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