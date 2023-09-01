في ذكرى وفاته.. أبرز ملامح حياة البخاري وقصة جمعه لـ600 ألف حديث

تمر اليوم، ذكرى وفاة الإمام البخاري، الذي يُعتبر واحدا من أهم علماء الحديث، وأجمع عليه العديد من علماء وفقهاء الإسلام، وللبخاري سيرة حافلة بالإنجازات في علم الحديث وتجميعه ودراساته، وتناولتها دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي.

صحيح البخاري

ووفقا لدار الإفتاء المصرية، فقد ولد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في 13 شوال 194 هـ، وفي التاريخ الميلادي، يوافق 20 يوليو من عام 810، وتمكن على مدار حياته من دراسة علم الحديث حتى حقق طفرة فيه، وأصبح من أهم أئمة الحديث، فضلا عن كتابع الأشهر في علم الحديث وهو «صحيح البخاري».

وأوضحت دار الإفتاء، أن الإمام البخاري عمل على جمع الأحاديث النبوية جميعا لمدة 16 عاما، وتمكن خلال تلك المدة من جمع نحو 600 ألف حديث نبوي، وجمعها في واحد من أوثق كتب السنة الـ6، وهو «صحيح البخاري»، وأكدت الإفتاء أن هذا الكتاب الجامع الذي أعده البخاري يعتبر أصح الكتب بعد القرآن الكريم.

نشأة الإمام البخاري

أما عن نشأة الإمام البخاري، فقد كان يتيم الأب وعلى مدار حياته، استمع لقرابة 1000 شيخ، وفي نهاية المسار جنى ثمار جهوده في دراسة الحديث والسنة بأن تم تلقيبه بـ«أمير المؤمنين في الحديث»، وتتلمذ على يده العديد من كبار أئمة الحديث منهم الترمذي، ابن خزيمة، وبن الحجاج، وغيرهم.

وتوفى البخاري، في 1 شوال عام 256هـ، الذي يوافق 1 سبتمبر 870م في واحدة من قرى سمرقند.