من العربي إلى الفايد..رجال مال وأعمال مصريون بدأوا حياتهم من الصفر

نجاحات كبيرة حققها رجال مال وأعمال مصريون حتى بلغوا القمة وذاع صيتهم، وامتلكوا ثروات ضخمة، وأصبحوا ملء السمع والبصر، المثير للاهتمام أن أغلبهم بدأ من الصفر، وتخطت ثرواتهم حاجز المليار دولار، وأصبحوا من أثرياء العالم.

من بين رجال المال والأعمال البارزين كان محمود العربي، وأحمد أبو هشيمة، وأحمد عبود باشا، وآخرهم كان محمد الفايد، الذي توفي قبل يومين في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن أسس أمبراطورية اقتصادية كبرى.

من هو محمد الفايد؟

محمد عبدالمنعم فايد، هو رجل أعمال وملياردير مصري، بدأ حياته من الصفر، ولد عام 1929 بمدينة الإسكندرية، ينتمي إلى أسرة صغيرة وفقيرة، عمل منذ صغره في ميناء الإسكندرية، في مهنة عتال للبضائع، بدأت حياته تزدهر، عندما انتقل إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان رجل الأعمال محمد الفايد أول من وضع أرصفة ميناء دبي، مما جعل فيها الحياة، وذلك أدى إلى ازدياد الثقة بينه وبين الشيخ راشد آل مكتوم، وطلب منه الأخير أن يحاول إقناع شركات البترول بالاستثمار في دولة الإمارات.

عادت هذه الاستثمارات على الفايد بثروات هائلة، حيث حصل على 20% من أرباح البترول، وساهم في العديد من المشروعات العملاقة بالإمارات، ثم انتقل إلى بريطانيا، وهناك أسس فندق بلندن، ثم اشترى محلات هارودز الشهيرة، حيث ضاعفت أرباحه بمقدار 3 أضعاف، وبعد ذلك اشترى نادي فولهام، وهو نادي يلعب في دوري الدرجة الممتازة في الدوري الإنجليزي، وذلك مقابل 6.25 مليون جنيه استرليني.

محمود العربي

رجل الأعمال محمود العربي، بدأ حياته من الصفر، وأصبح من أهم رجال الأعمال في القارة السمراء، كان محبوبًا على نطاق كبير من بين أبناء قريته وجميع العاملين في شركاته، ولد في أشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة والده، انتقل إلى القاهرة، وعمل بائعاً في محل لبيع الأدوات المكتبية وهو في سن العاشرة، بدأ حياته العملية بإنشاء مصنع صغير للأحبار والألوان.

افتتح محمود العربي محلاً صغيراً بمشاركة أحد أصدقائه، لبيع الأدوات المدرسية، ولكنه واجه مشكلة تتمثل في صرف الحكومة الأدوات المدرسية بالمجان، فحول عمله إلى التجارة في الأجهزة الكهربائية، ثم قام بزيارة اليابان، وطالبهم بإنشاء مصنع للأجهزة الكهربائية في مصر.

ثم بعد ذلك أنشأ شركة «توشيبا العربي»، التي أصبحت من أهم الشركات في صناعة الأجهزة الإلكترونية على مستوى الوطن العربي.

أحمد عبود باشا

يُعد أحمد عبود أحد رموز الاقتصاد المصري، بدأ حياته من الصفر، بدأ أحمد عبود حياته عاملاً في حمام شعبي كان ملكاً لوالده، ثم تخرج من مدرسة «المهندسخانة»، ليعمل مع أحد مقاولي الطرق والكباري بفلسطين.

بعد الزواج، عمل عبود في مجال المقاولات، وساعده والد زوجته في الحصول على معظم أعمال الجيش الإنجليزي، ونتيجة للعمل المتواصل، امتلك عبود باشا معظم أسهم شركة الفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركات الأسمدة، وكذلك عدد من شركات الصناعات الكيميائية، والتقطير.

تمكن من «تمصير» شركة البواخر الخديوية، بعدما امتلك معظم أسهمها، وكذلك شركة الغزل والنسيج، كما دخل مجال الرياضة، وكان دائم الإنفاق على النادي الأهلي، ورئيس النادي الأهلي لمدة 15 عاماً، وتوفي سنة 1963.

أحمد أبو هشيمة

أحمد حمدي أبو هشيمة، هو رجل أعمال مصري، صاحب شركة حديد المصريين، ولد أبو هشيمة في منطقة الوايلي بالقاهرة، درس في كلية التجارة، وكان يعمل أثناء الدراسة في أحد البنوك، لكنه بعد التخرج لم يرغب أن يكون موظفاً، فترك البنك وعمل بالتجارة.

بدأ أحمد أبو هشيمة حياته التجارية في تجارة الحديد، وذلك بناءً على نصيحة قدمها له أحد أصدقائه، كان يعمل أيضاً في مجال الحديد والصلب في ذلك الوقت، وكان يبيع الطن بأقل من تكلفته الحقيقية، وذلك بهدف أن يذاع صيته بين الناس ويعرفه التجار، واستمر لفترة من الزمن على هذه السياسة، حتى نجح في شراء 20% من مصنع حديد، ثم 30% من مصنع آخر، كما تمكن رجل الأعمال المصري من إنشاء مصنع حديد المصريين الذي نجح في إنتاج مليوني طن عام 2015.