انفراد.. 4 مفاجآت سارة في تعيينات الـ70 ألف خريج.. أول راتب 5 آلاف جنيه

كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن مفاجآت سارة للخريجين المرشحين للتعيين في حركة التعيينات الحكومية 2023، التي أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مايو الماضي، وأكد خلالها أن الحكومة المصرية خصصت 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، من أجل تعيين 70 ألف خريج، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدء التعيينات في يناير المقبل

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولى المفاجآت السارة في هذا الإطار، هو أنه سيتم البدء في تنفيذ التعيينات خلال ثلاثة أشهر من الآن، بعد استيفاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية للتعيينات، ومنها إجراء مسابقات كما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

وأضافت المصادر، أن ثاني المفاجآت السارة في تعيينات الـ70 ألف خريج، أن الجهات المعنية التي تقوم بالإشراف على التعيينات الحكومية، وتشارك فيها، مثل مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعمل على قدم وساق لتسليم خطابات العمل بالجهات المحدد شغل الوظائف بها في يناير المقبل 2024، وستكون لـ30 ألف معلم، مرحلة أولى، ثم تُستكمل باقي التعيينات على مراحل قبل بداية العام المالي الجديد 2024-2025.

نقل المعينين على باب أول أجور بعد 6 أشهر

أما المفاجأة السارة الثالثة، فأوضحت المصادر، أن التعيينات سيتم تعيينها على باب أول أجور بعد مرور أول 6 أشهر من التعيين، وهي فترة الاختبار التي يجب أن يجتازها المعين، لكنه يحظى بكافة مزايا وحقوق المثبتين، إلى أن تنتهي فترة الـ6 أشهر، ليتم تثبيته تلقائيا إذا لم يتعرض لأي عقوبات تنهي عمله أو تؤدي إلى فصله من الوظيفة المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية.

وأشارت المصادر إلى المفاجأة السارة الرابعة للخريجين المرشحين في حركة التعيينات الحكومية الجديدة، مؤكدا أن المرتبات التي سوف يحصل عليها المعينون ستكون وفقا لجداول المرتبات المحدثة، بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة 1000 جنيه بداية من شهر أبريل الماضي، ليصبح أول مرتب يحصل عليه الموظف المعين، على الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه.

تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب وصيدلي

وتشمل حركة التعيينات الحكومية الجديدة، وفقا لما أعلنه وزير المالية، تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و10 آلاف خريج في تخصصات أخرى بالجهات والمصالح الحكومية التي تم حصر العجز في الوظائف بها.