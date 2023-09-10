أعنف الزلازل التي ضربت المغرب منذ 1200 عام.. أخطرها في أغادير (صور)

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا و1832 مصابا بينهم 1220 حالة حرجة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية اليوم الأحد، ولا تزال فرق الإنقاذ المغربية تنتشل الضحايا في مناطق الزلزال، إذ يعد الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرا لوقوع المغرب في منطقة عدم استقرار زلزالي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

زلازل ضربت المغرب

من جهتها تستعرض «الوطن» أبرز الزلازل التي شهدها المغرب عبر تاريخه.

- زلزال عام 818: ضرب المنطقة المحيطة بجبل طارق.

- زلزال عام 1079: ضرب زلزالان قويان المغرب ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا ووقوع أضرار مادية كبيرة.

- زلزال عام 1624: دمر زلزال قوي مناطق واسعة من مدن تازة وفاس ومكناس شمال المغرب.

- زلزال عام 1660: ضرب زلزال عنيف مدينة مليلية المغربية ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

- زلازل أعوام 1910 و1927و1994و2004: تعرضت منطقة الحسيمة لزلازل خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

الزلزال الأعنف في 1960

- زلزال عام 1960: ضرب زلزال هو الأعنف في تاريخ البلاد مدينة أغادير، وأسفر عن سقوط نحو ثلث سكان المدينة المغربية ضحايا، فضلا عن تشريد عشرات الآلاف ووقوع خسائر مادية جسيمة.

- زلزال عام 1969: تأثر المغرب بزلزال قوي ضرب البرتغال، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين.

- زلزال المغرب عام 2023: ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، وأسفر عن سقوط 820 قتيلا على الأقل ووقوع خسائر مادية جسيمة.