مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ثلاث سيارات بالسويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، في طريق العين السخنة – الزعفرانة في السويس، تم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقى العلاج والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى ورفع آثار الحادث من الطريق.

بلاغ بالحادث طريق العين السخنة - الزعفرانة

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغاً، من قائدي السيارات المارة بطريق العين السخنة- الزعفرانة فى محافظة السويس، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي ووقوع اصابات على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، بالدفع بـ8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التامين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

معاينة حادث طريق العين السخنة - الزعفرانة في السويس

توجهت قوة امنية، إلي مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارة السيارة الملاكي رقم ل م 7479 مع سيارة ملاكي أخري رقم ع و 7731 مع سيارة ميكروباص رقم ر ي ع 1543 أمام قرية جراند اوشن بلو طريق العين السخنة - الزعفرانة اتجاه الزعفرانة وأسفر الحادث عن وجود جثة و7 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام والجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى وافاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ قد استقبل 7 مصابين، في حادث تصاد م 3 سيارات بطريق السخنة – الزعفرانة وتم خضوعهم لبرتوكول العلاج المعتاد وعمل اجراءات الفحص المطلوبة للوقوف علي حاجة كل حالة من علاج