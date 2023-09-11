«عيد النيروز».. الأقباط يبدأون الاحتفالات برأس السنة القبطية 1740

تنتهي اليوم الاثنين السنة القبطية 1739، المعروفة بـ«تقويم الشهداء»، وتبدأ غدا السنة 1740 ويحتفل فيها الأقباط بعيد النيروز، وتقيم الكنائس القبطية بهذه المناسبة القداسات الإلهية في إيبارشيات الكرازة المرقسية في الداخل والخارج احتفالا ببداية عام جديد.

سبب تسمية عيد النيروز

عيد النيروز وهو بداية عام مصري «قبطي» جديد حيث يسهر الأقباط الليلة الأخيرة من العام المنصرم رابطين نهاية عام ببداية آخر، وبحسب كتب التاريخ الكنسي، يرجع أصل كلمة نيروز القبطي لكلمة «نيارو» ومعناها أنهار باللغة القبطية؛ وكان هذا هو موسم احتفال المصري القديم باكتمال فيضان نهر النيل، وهو مختلف عن العيد الفارسي المعروف بنفس الاسم ومعناه «اليوم الجديد» باللغة الفارسية.

احتفالات الأقباط بعيد النيروز

يحتفل الأقباط يوم رأس السنة القبطية المعروف بتقويم الشهداء بالصلاة بالطقس الفرايحي، كما يرتبط الاحتفال بتناول البلح والجوافة.

يبدأ الأقباط عامهم الجديد بالصلاة بنغمات الفرح من اللحظة الأولى من السنة القبطية المعروفة بتقويم الشهداء، والتي تمتد من اليوم الأول من شهر توت الذي هو أول شهور السنة القبطية، وتستمر إلى التاسع عشر من شهر توت الذي تحتفل فيه الكنيسة المصرية بتذكار عيد الصليب، بحسب الطقس الكنسي.

البابا يهنئ الأقباط بعيد النيروز

وفي وقت سابق، هنأ البابا تواضروس الثاني، الأقباط بمناسبة عيد النيروز، عيد الشهداء ورأس السنة القبطية 1740 للشهداء، لافتا إلى أن الاحتفال يستمر 17 يوما.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة القديس الأنبا أبرآم في شارع زين العابدين بالإسكندرية.