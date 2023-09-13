سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالعريش

بدأ مجلس مدينة العريش بالعمل صباح اليوم على شفط المياه المتراكمة بشوارع المدينة، وذلك من شارع البحر حتى منطقة الرفاعي.

وقال مجلس مدينة العريش في بيان له، إن الأمطار الغزيرة التي تساقطت كانت غير مؤثرة، وجرى تسليك بيارات الصرف الصحي، والعمل على شفط المياه المتراكمة.

توصيل الأسلاك الكهربائية التي تساقطت بسبب الأمطار

وأشار البيان إلى أنه في الشيخ زويد، تقوم شركة الكهرباء بالعمل على توصيل الأسلاك الكهربائية التي تساقطت بسبب الأمطار، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد اليوم، إن الأمطار لم تتراكم في الطرقات لطبيعة أرض الشيخ زويد الرملية التي تشفط المياه، وتساقطت أمطار على مدن وقرى شمال سيناء بشكل غزير ومتقطع منذ فجر اليوم.