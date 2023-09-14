توقيع الكشف الطبي مجانا على 1959 مواطنا في سمالوط بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في المنيا، تنفيذ قافلة طبية بقرية نزلة طحا بمركز سمالوط، إذ نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، الكشف الطبي ضمن إجراءات وقائية مشددة.

صرف العلاج اللازم بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الكشف على 1959 حالة وصرف العلاج لها بالمجان، منها 453 حالة جراحة، 415 حالة أطفال، 282 باطنة، 104 نساء، 30 تنظيم أسرة، 125 أسنان، 150 رمد، 249 جلدية، 151 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 140 تحليلًا متنوعًا، و8 حالات أشعة سينية و103 كشف مبكر للضغط والسكر، و8 حالات خلع أسنان.

تحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأوضح وكيل صحة محافظة المنيا، أنه تم تحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 142 مترددًا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.