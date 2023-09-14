غياب نجوم الفن عن عزاء الفنانة كريمان بالحامدية الشاذلية (صور)

انتهت مراسم عزاء الفنانة كريمان، قبل قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية، إذ كان ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، وكذلك أسرتها في استقبال المُعزيين، الذي شهد توافد الأهل والأصدقاء المُقربين.

وتغيب نجوم الفن، عن تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة كريمان، حيث لم يشهد مسجد الحامدية الشاذلية، حضور أي أحد من الوسط الفني، باستثناء الفنان طارق النهري، الذي حرص على التواجد مبكرًا، وكان من أوائل الأشخاص المتواجدين في المكان.

وكانت الفنانة كريمان، رحلت عن عالمنا، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، حيث كتب شيرين مهدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «توفيت إلى رحمه الله، أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله، الحاجة كاريمان محمد سليم الأسطى، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقًا».