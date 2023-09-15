القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID «تبادل ثقافي- اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية» للمرحلتين الجامعية، والدراسات العليا.

قواعد المنح الدراسية للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا بجامعة المنصورة الأهلية

وفقا للموقع الرسمي لجامعة المنصورة الأهلية تستعرض «الوطن» لقرائها عن القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا وفقا لما يلي:

- يتم تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

- سداد الطالب مبلغ 100$ عند التسجيل مقابل أعمال الفحص والتقييم للمستندات المرفوعة بمعرفة الطالب على المنصة.

- آخر موعد للتقديم على المنح هو 30 سبتمبر 2023.

- استيفاء الطالب لكافة الشروط المؤهلة للالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية بالمرحلة الدراسية المرشح للحصول على المنحة بها.

- يحق للطالب المتقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «ادرس في مصر» على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات التقدم على المسار الخاص بالمنح (EGY-AID) في ذات العام.

- لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.

- يتم تخصيص نسب من المنح المقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية للترشيح على كليات «الطب – الهندسة – الحاسبات والمعلومات»، وفقا لما تراه اللجنة وتبعا لأعداد الطلاب المتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة وكذا أعداد المتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حدى.

- بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعة في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال رغبة أحدهم في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات يسدد الطالب الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة لذات البرنامج.

- يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة.

-الطلاب الوافدون المصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية لا يحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو التخفيض من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

شروط التقديم على المنحة بجامعة المنصورة الأهلية

- أن يكون الطالب المتقدم للمنحة الدراسية متفوق أكاديمياً، ومستوفي شرط الحد الأدنى «70% ثانوية عامة للمرحلة الجامعية – تقدير جيد لمرحلتي الدراسات العليا ».

- توافر الحد الأقصى للسن «19 سنة للمرحلة الجامعية – 26 سنة للماجستير – 32 للدكتوراه».

- تقديم مقترح بحثي بالنسبة لراغبي الالتحاق بالدراسات العليا.

- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.

- كتابة خطاب شخصي جيد.

- تقديم خطابي توصية على الأقل، مع توفير بيانات الموصين «هاتف – بريد إلكتروني» للتواصل معهم عند الحاجة.

- تقديم سيرة ذاتية تفصيلية.

- إجراء مقابلة شخصية عن طريق الزووم أو الهاتف ووفقا للألية المتاحة، لمن تم اختيارهم مبدئيا من لجنة التقييم والاختيار.