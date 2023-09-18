جدول الأجور لكل الدرجات الوظيفية بعد الزيادة الجديدة.. الممتازة 11 ألفا و100 جنيه

شهدت مرتبات المواطنين والمعاشات زيادات متتالية خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على دخل المواطن المصري، لتشهد الفترة الأخيرة تحسننا ملحوظًا، وكان آخرها قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات فضلاً عن الإعفاءات الضريبية وإعفاءات المزارعين المتعثرين.

جدول الأجور للعاملين بالدرجات الوظيفية بالزيادة الجديد

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» جدول الأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والجهات الحكومية على مستوى الدرجات الوظيفية، بعد زيادة المرتبات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية يوم السبت الماضي بمحافظة بني سويف.

جدول المرتبات الجديد بعد زيادة علاوات الغلاء

ومن بين قرارات الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتأتي على النحو التالي:

جدول المرتبات الجديد بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير من 6420 إلى 6720 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه من 7490 إلى 7790 جنيها.