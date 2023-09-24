مواطن من الإسماعيلية: بلدنا اتغيرت للأفضل والدولة تشهد مشروعات عملاقة

قال فتحي سلامة داوود أحد المتطوعين في مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة، استهدفت المواطن البسيط لرفع المعاناة عنه على مدار السنوات الماضية.

ثورة إنشاءات

وأضاف «داوؤد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي قاد ثورة كبيرة في الإنشاءات والتعمير والحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية في أصعب الظروف، بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وموجات الإرهاب.

وأوضح أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس مجرد دعم من فراغ، وإنما من واقع نتيجة ملموسة لما تم تنفيذه على أرض الواقع على مدار سنوات طويلة من عمل ليل نهار.

داؤود: الإسماعيلية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

وقال فتحي داؤود إن محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات التي شهدت طفرة كبيرة من المشروعات القومية والإنجازات على مدار فترة توليه المسؤولية رئيساً للجمهورية.

وتابع: «لدينا سلسلة أنفاق لربط سيناء بالدلتا وبمدينة الإسماعيلية الجديدة، إلى جانب مشروع حياة كريمة الذي نجح في تغيير الحياة في مدينة القنطرة شرق بشكل كامل لم تشهده على مدار التاريخ بتوصيل جميع المرافق من مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي ومحطات للصرف الصحي».

انطلاق حياة كريمة

وأكد «داؤود» أن الإسماعيلية على موعد لانطلاق مشروعات حياة كريمة خلال الأشهر المقبل، في مركز القنطرة غرب وأبوصوير، وهو ما ينتظره الأهالي لتغيير حياة المواطنين.