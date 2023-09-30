السيطرة على حريق نشب في 3 قراريط أرض فضاء بسوهاج

دفعت الحماية المدنية بسوهاج بسيارتي إطفاء، للسيطرة على حريق بدائرة قسم ثانٍ، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بشارع 15 دائرة القسم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث.

وبالانتقال تبين نشوب حريق بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار داخل قطعة أرض فضاء على مساحة ثلاثة قراريط تقريبا ملك المدعو (مصطفي م م م) 71 عاما، بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وأفاد مالك الأرض بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.