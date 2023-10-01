مستشار الري الأسبق: لدينا محطات تعالج نحو 16 مليون متر مكعب مياه يوميا

أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق، خبير المياه الدولي، أن هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي تتجه للبحر المتوسط بدون معالجة بنحو 12 مليار متر مكعب في السنة، بمعدل مليار متر مكعب في الشهر، مشددا على أننا قطعنا شوطا كبيرا في معالجة هذه المياه من خلال محطات المعالجة.

وأشار الدكتور ضياء الدين القوصي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أننا لدينا محطات معالجة الآن تعالج حوالي 16 مليون متر مكعب في اليوم، وهذه الكميات يتم معالجتها معالجة جيدة تستخدم في الزراعة.

الزراعة بالطرق الحديثة لتوفير المياه

وتابع: «نحاول أن تكون الزراعة بالطرق الحديثة للري بالرش والتنقيط وهذه الكميات من المياه المعالجة تكفي 600 أو 700 ألف فدان»، مؤكدا أن هذه المحطات من المشروعات الرائدة على مستوى مصر والإقليم بل ويمكن العالم، لأنه لا توجد دولة تعالج هذه الكميات من مياه الصرف.