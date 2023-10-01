محافظ مطروح يفتتح مدرستين ويوزع حقائب على التلاميذ

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مدرستي الكيلو 8 للتعليم الأساسي، ومدرسة عمر بن الخطاب بعزبة الحاج علي.

وأهدى محافظ مطروح، طلاب مرحلة الحضانة والصف الأول الابتدائي حقائب وأدوات مدرسية، وسط فرحة الطلاب.

9 مدارس جديدة

وقال المهندس طارق عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، إن عدد المدارس الجاهزة لدخول الخدمة التعليمية التي نفذتها الهيئة بالمحافظة إنشاء جديد 9 مدارس، ومنها مدرسة الكيلو 8 للتعليم الأساسي بمطروح، أرضي و4 أدوار علوي توسع رأسي، بعدد 22 فصلا، بتكلفة 9.3 مليون جنيه، ومدرسه عمر بن الخطاب بعزبة الحاج علي بمطروح للتعليم الأساسي، أرضي ودور علوي، توسع أفقي، بعدد 11 فصلا بتكلفة 9.3 مليون جنيه، وذلك ضمن دخول 18 مدرسة إنشاء جديد وتوسعة بإجمالي 226 فصلا، وبتكلفة إجمالية 127.4 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من صيانة 8 مدارس أخرى.

857 مدرسة جاهزة

وأكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن 857 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو 180 ألف طالب على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى المرور الدورى ومتابعة جداول وتوزيع المدرسين والطلاب، وفقا لجدول الحضور مع الأسبوع الأول للدراسة.