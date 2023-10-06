حملات لإزالة لافتات الإعلانات المخالفة في مركزي البداري وديروط بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستكمال وتكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، ضمن خطة المحافظة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

تشكيل لجان لمتابعة الحملات

وأوضح المحافظ أنه تم التكليف بتشكيل لجان بكل مركز من مسئولي إدارات الإعلانات للمرور الميداني ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضاري والحد من انتشار هذه المخالفات، وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

إزالة الإعلانات المخالفة

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، حملة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز، لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز، وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز، بحملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بميدان الشهداء وميدان المحطة وميدان الجامع البحري وشارع عباس، وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.