هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب هوكايدو باليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، محافظة هوكايدو أقصى شمالي اليابان، على عمق 60 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم السبت.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت محافظة هوكايدو أقصى شمالي اليابان، على مسافة 115 كيلومترا شرق مدينة هاكوداته، وعلى مسافة 76 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة موتسو.

وفي وقت سابق من اليوم السابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن عمق الهزة الأرضية، بلغت 61.5 كيلومترا.