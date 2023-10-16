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طرح الفيلم الهندي تايجر 3 بدور العرض المصرية

كتب:

بسمة شطا
07:04 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
سلمان خان

سلمان خان

صدر اليوم تريلر الجزء الثالث من أنجح سلسلة أفلام الجاسوسية في بوليوود «TIGER3» للنجم الهندي الكبير «سلمان خان» عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

التعاقد على الجزء الثالث من فيلم تايجر 

ومع صدور التريلر تعلن شركة التوزيع المصرية «UMP» التعاقد على الجزء الثالث وطرحه في نوفمبر المقبل بدور العرض المصرية بالتزامن مع عرضه في الهند، وقد طرحت نفس الشركة الجزء الثاني عام 2017 وكان يحمل عنوان «تايجر ما زال حي» قام بإخراج هذا الجزء مانيش شارما.

الفيلم أيضا من بطولة النجمة كاترينا كايف ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، سيشاركهم عمران هاشمي البطولة أيضًا في الفيلم باعتباره خصمًا.

وفي حديثه عن الفيلم، قال سلمان خان لوكالة ANI: «هذه أخطر مهمة للنمر فأنه سوف يخاطر بكل حياته من أجلها حتى يحصل على فرصة أخرى».

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